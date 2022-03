Advokat kræver beviser afvist i kæmpe sag om narkofabrik

11 mænd fra Østjylland er torsdag ved Retten i Aarhus anklaget i en kæmpe sag om fremstilling og besiddelse af mere end 300 kilo amfetamin.

To af mændene anklages for at have produceret 223 kilo amfetamin på to adresser ved Odder, der efter anklagemyndighedens opfattelse var en regulær narkofabrik.

De havde ifølge politiet desuden ingredienser, der gjorde det muligt at fremstille yderligere 93 kilo.