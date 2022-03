Knap hver tredje trafikdræbte bilist spændte ikke selen

I disse år blev i alt 375 bilister blev dræbt i trafikken. 111 af dem havde ikke sikkerhedssele på.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Det er simpelthen med hovedet under armen, hvis man starter bilen uden at spænde sikkerhedsselen, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

- Undersøgelserne viser meget klart, at det er med livet som indsats at køre uden sele. Så spænd selen for din egen skyld, men også for dem, der holder af dig, siger hun i pressemeddelelsen.