Ung kvinde sigtet i sag om 15 kilo kokain

Også en tredje person, en mand på 59 år, blev onsdag anholdt. Men han vurderes af politiet til at have haft en mindre rolle og bliver ikke fremstillet i retten med krav om varetægtsfængsling.

Hvis efterforskningen fører til en tiltale, og hvis retten finder beviserne i orden, venter der en straf i den dyre ende af skalaen.

For eksempel blev der for nogle år siden i en sag om fem kilo udmålt en straf på fængsel i otte år.

I de seneste dage har politiet i København i yderligere to sager foretaget anholdelser i sager om flere kilo kokain.

I weekenden blev en 31-årig mand fængslet for at have opbevaret fem kilo i en lejlighed på Frederiksberg. Og tirsdag blev tre hollandske statsborgere fængslet for fire kilo.