Siden 2015 er antallet af dødstrusler næsten fordoblet

De fleste trusler finder fortsat sted ansigt til ansigt. Men siden 2015 er antallet af trusler fremsat digitalt - eksempelvis på sociale medier - steget en del.

I 2015 blev fem procent af truslerne på livet fremsat digitalt. I 2020 var det 15 procent.

Ifølge analysen er digitale trusler ofte spontane. I mange tilfælde er afsenderen ikke klar over, at det er reelle trusler, vedkommende sender.

- Men det er lige så alvorligt og ulovligt, som hvis man gør det direkte til folks ansigt. En dødstrussel er en dødstrussel, siger Ingrid Soldal Eriksen.

Hun understreger, at trusler fremsat på sociale medier er særligt skadelige, fordi de kan deles igen og igen. Og det kan være med til at legitimere, at man taler mere grimt.