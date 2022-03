Første voldtægtssag efter samtykkelov skal for Højesteret

Omkring to uger efter at den nye samtykkelov var trådt i kraft i januar 2021, blev en 19-årig kvinde voldtaget to gange i løbet af en nat i en lejlighed i Esbjerg.

Både by- og landsret har dømt en nu 22-årig mand for voldtægterne, men torsdag er sagen for Højesteret. Det står fast, at manden er skyldig, men den øverste instans skal afgøre, hvordan straffen skal lyde.