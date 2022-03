Advokatfuldmægtig tiltalt for læk til bande-kæreste

I et opkald med sin forlovede den 16. november 2019 fortalte hun ifølge anklageskriftet, at hun skulle besøge den varetægtsfængslede mand, der også er LTF’er.

Dermed bekræftede hun over for sin forlovede, at den anden mand var fængslet, lyder det i anklagepunktet.

Under besøget hos den fængslede skal hun - efter anmodning fra sin forlovede - have spurgt LTF’eren, om han manglede noget, eller man kunne gøre noget for ham.

Samme aften fortalte hun sin forlovede i telefonen, at hun skulle hilse fra den fængslede mand og sige, at han ikke havde brug for noget. Desuden bekræftede hun, at den fængslede havde fået penge, står der i anklageskriftet.

Fem dage senere skal hun i en telefonsamtale have fortalt kæresten, at den fængslede mand ”var ligeglad” med den straffesag, der skulle til at begynde imod den fængslede og flere andre LTF-medlemmer.