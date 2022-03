Politiet afviser at tiggere forskelsbehandles

At udlændinge langt oftere sigtes for at tigge end danskere, har ikke noget at gøre med, at politiet forskelsbehandler de mennesker, der står med et papkrus eller på anden måde ønsker mønter.

Det er budskabet fra en chef i Københavns Politi.

En statistik over sager om tiggeri - som i loven kaldes betleri - viser et meget markant billede. I en fire et halvt år lang periode har Københavns Politi rejst 123 sigtelser, men kun de fem angik en dansk statsborger. Resten har været udlændinge, fremgår det af et svar til Folketingets retsudvalg for nylig.