Frifundet for bombe i pizzeria efter 827 dage i fængsel

Men det var forkert, oplyser forsvareren.

En it-efterforsker fra NC3 i Rigspolitiet blev indkaldt som vidne og forklarede, at det ikke kunne lægges til grund, at den unge havde slettet beskeder på telefonen.

- Det er enormt frustrerende, siger advokat Luise Høj om den unøjagtige politirapport.

Desuden har sagen kredset om et dna-spor på en handske, oplyser hun.

Et flertal blandt nævningerne mente, at den unge var skyldig. Syv stemte for dette resultat, mens to ville frifinde.

Men de tre juridiske dommere stemte for frifindelse, og når situationen er sådan, kan der ikke dømmes - på trods af stemmetallene.

De to andre tiltalte i sagen blev i byretten idømt henholdsvis fængsel i fem år og i fire et halvt år.