Delte mappe med tusindvis af nøgenfotos: Jeg ville være flink

Sagen så dagens lys, da Red Barnet i maj 2020 blev tippet om mappen.

- Vi modtager hvert år tusindvis af henvendelser fra borgere, som støder på hjemmesider, hvor de mistænker, at her er seksuel fremstilling eller ligefrem seksuelt overgrebsmateriale, og det er måske af børn eller unge, siger Per Frederiksen, der er psykolog ved Red Barnet.

Ser Red Barnet eksempelvis danske navne i materialet - som i denne sag - gør organisationen politiet opmærksom på sagen. Ingen forurettede i denne sag er under 18 år.

Ifølge Per Frederiksen er det ekstremt voldsomt at få delt intime billeder mod sin vilje.

- Det er desværre noget, som har lange konsekvenser, fordi en billeddeling er uden udløbsdato. Det er umuligt at stille garanti for, at det er væk, at ingen andre nu kan se det, at det ikke er flyttet til andre steder på nettet, siger han.

Sagen fortsætter 28. marts. Her skal dommeren tage stilling til, at spørgsmålet om godtgørelse til hver forurettet kvinde skal afgøres under denne sag eller behandles særskilt.

Alt efter hvad afgørelsen bliver, kan den 27-årige enten få sin dom 28. marts eller først måneder senere.

Den seneste tid har der været dækket andre sager i medierne, hvor der ulovligt er blevet delt intime billeder af flere hundrede kvinder.

- Det er lidt exceptionelle sager. Normalt er de heldigvis ikke så store, siger Flemming Kjærside, der er politikommissær ved Nationalt Cyber Crime Center (NC3) i Rigspolitiet.

NC3 fik i 2019 1261 anmeldelser om deling af intime, seksuelle billeder eller lignende. I 2020 var det 1580 anmeldelser og i 2021 steg det til 1653 anmeldelser.