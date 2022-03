Dansker udleveret fra Sverige sigtet for drab i København

Det var en 36-årig svensk mand, som blev dræbt af skud om aftenen fredag den 4. februar. Det skete ved Kaalundsgade på Vesterbro i København.

Ved retsmødet mod de to nu fængslede svenskere i sidste uge kom det frem, at politiet mistænker bandefigurer for drabet.

Ifølge sigtelsen skete drabet som led i en konflikt mellem to svenske grupperinger. En 35-årig tilskyndede to yngre mænd - heriblandt den 20-årige dansker - til drabet.

De to unge mænd mødtes ved 20.20-tiden med den nu afdøde svensker ved Københavns Hovedbanegård.