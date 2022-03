Corona har medført fald i udbredelse af hash og andre stoffer

- Faldet skyldes dog nok først og fremmest restriktionerne under pandemien. Vi håber, at de ”bedre” stofvaner under pandemien fortsætter, fordi vi jo ved, at stofferne risikerer at påvirke de unge negativt både personligt og socialt og kan have fatale følger.

Ved andre illegale stoffer som eksempelvis kokain, amfetamin og ecstasy er forbruget også faldet i den unge aldersgruppe. 4,8 procent har taget andre illegale stoffer inden for det seneste år i 2021. Det tal var 7,5 procent i 2017.

På trods af, at udbredelsen af stoffer er faldet fra 2017 til 2021, er udviklingen dog overordnet stabil, hvis der tages udgangspunkt i årtusindskiftet.