13 udlændinge tiltalt for tobakssvindel for 450 millioner

Det oplyser anklagemyndigheden i National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) onsdag.

De 13 polske og ukrainske mænd er tiltalt for bevidst at have undgået at betale tobaksafgifter til staten for knap en halv milliard kroner.

Ifølge anklagen har de sammen fremstillet mindst 250 millioner ulovlige cigaretter.

- Vi oplever i stigende grad, at den organiserede kriminalitet krydser landegrænser og trækker tråde til internationale kriminelle netværk,

- Det er vi i NSK rustet til at håndtere, og det er derfor resultatet af en omfattende og bred efterforskning med god assistance fra internationale politisamarbejder, Skattestyrelsen og Toldstyrelsen, at vi nu kan rejse tiltale mod 13 udenlandske mænd for særdeles omfattende svindel med tobaksafgifter, udtaler Jacob Gents i pressemeddelelsen. Han er specialanklager ved NSK Vest.