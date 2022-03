To mænd fængslet for drabsforsøg efter overfald med kødøkse

En 32-årig mand blev mandag sendt på hospitalet efter et voldsomt overfald i en lejlighed i Vejle. Siden er to mænd blevet fængslet for overfaldet. De er mistænkt for drabsforsøg.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad, der var til stede i retslokalet tirsdag eftermiddag.

Mændene skal ifølge politiet have slået manden op til flere gange med forskellige våben, der blandt andet tæller et træskaft og en kødøkse.