24-årig fængslet for drabsforsøg efter skudepisode i Brøndby

En 24-årig mand, der blev sigtet efter en skudepisode på Turpinssvinget i Brøndby mandag aften, er tirsdag eftermiddag blevet fængslet i fire uger.

Han er mistænkt for forsøg på manddrab.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med episoden. Det er endnu for tidligt at lægge sig fast på et muligt motiv i sagen, oplyste politiet tidligere tirsdag.