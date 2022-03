Formodet pirat har igen fået forlænget fængsling i Danmark

I et grundlovsforhør i Københavns Byret blev han dagen efter varetægtsfængslet i foreløbigt 25 dage. Her sad han i kørestol, og han forklarede, at det var danskerne, der begyndte at skyde på dem.

Han kærede beslutningen til landsretten, som dog blåstemplede fængslingen. Da fængslingen stod til at udløbe, lod han sig frivilligt forlænge til tirsdag, hvor han altså har fået forlænget sin fængsling efter et retsmøde i Københavns Byret.