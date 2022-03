22-årig forsvundet efter bytur: Dykkere skal lede efter ham

En 22-årig mand har været forsvundet siden en bytur i København natten til søndag.

Mandag sendte Københavns Politi både på vandet for at lede efter den unge mand, Jonas, og tirsdag sendes dykkere også i vandet for at lede videre.

Det ligger fast, at han efter byturen tog metroen fra Rådhuspladsen i København og stod af ved stationen Orientkaj i Nordhavn, hvor han sidst blev set på overvågningsbilleder klokken 06.30 søndag morgen.