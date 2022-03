To mænd sigtet for forsøg på manddrab efter overfald i Vejle

En 32-årig mand blev mandag sendt på hospitalet efter et voldsomt overfald i en lejlighed i Vejle. Siden er to mænd blevet anholdt for overfaldet, sigtet for forsøg på manddrab.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

De to mænd forventes at blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding tirsdag eftermiddag.