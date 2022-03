Russisk-ortodoks kirke i København udsat for hærværk

Det er også blevet brugt som et symbol på sejr og den russiske opbakning til krigen og den russiske hær.

Men André Ken Jakobsson, der er adjunkt og forsker i hybrid krigsførelse ved Syddansk Universitet, er dog ikke i tvivl om, hvad hærværksmændenes hensigt har været.

- Når der både er malet et z og et hagekors på bygningen, så behøver man ikke motivforske så meget. Så har afsenderen nok villet fortælle, at der er et lighedstegn mellem de to symboler, siger han.

Forskeren fortæller, at der lige nu foregår en fortolkningskamp om, hvad z’et skal betyde.

Ruslands modstandere har nemlig også taget z-tegnet til sig og brugt det på deres egen måde.

- Fra ukrainsk side har man forsøgt at tage symbolet tilbage ved at vælte et z og lægge et andet z oven på det, så det ligner et hagekors.