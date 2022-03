Politiet sigter næsten kun udlændinge for at tigge

Derimod blev udlændinge noteret i 118 tilfælde, hedder det i et svar på et spørgsmål, som Rosa Lund fra Enhedslisten har stillet.

Desuden viser det sig, at den såkaldte udlændingekontrolsektion under Københavns Politi har stået for langt de fleste sigtelser.

Hos Kompasset under Kirkens Korshær støtter man hjemløse migranter, der ikke er registreret i de offentlige systemer.

Organisationen finder man det ”meget påfaldende”, at det netop er udlændingekontrolsektionen, som står for mere end 90 procent af sagerne.