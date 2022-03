Den Lille Havfrue er igen blevet udsat for hærværk

Statuen Den Lille Havfrue på Langelinie i København er blevet udsat for hærværk.

Det skriver B.T.

På stenen hvor havfruen sidder, er der blevet tegnet et hagekors med et lighedstegn til et Z.

Bogstavet Z bliver i øjeblikket brugt på kampvogne og andre militære køretøjer i Ukraine, og det er blevet et symbol på støtte til det, som præsident Vladimir Putin betegner som en ”særlig militæroperation”.