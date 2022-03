Klapsalver i retten - fem rockere frifundet for drabsforsøg

Begge bar skudsikre veste, og den ene havde iført sig sorte engangshandsker.

I Valby fik mændene øje på civile betjente. Efter at have forladt Valby kørte de bilen til Hedehusene i et forsøg på at brænde den af, har anklagemyndigheden påstået under sagen.

Men flertallet i nævningetinget - tre dommere og fire nævninger - slår altså fast, at der ikke er tilstrækkeligt bevis for, at deres hensigt var at dræbe en person fra grupperingen NNV.

Der er heller ikke bevis for, at de øvrige tre tiltalte mænd fra Bandidos deltog i et forsøg på manddrab.