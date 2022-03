Kvinde fundet i Mårslet kan være død ved et uheld

- I sagen fra Mårslet kan vi på nuværende tidspunkt ikke fastlægge den endelige dødsårsag.

- Der har allerede her til eftermiddag været foretaget obduktion af den afdøde kvinde med henblik på at klarlægge dødsårsagen, og på den baggrund er det vores foreløbige vurdering, at hun har været ude for en ulykke, siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Som en konsekvens har politiet løsladt den 29-årige mand, der blev anholdt om formiddagen og som har en relation til den døde kvinde.

Politiet er ikke længere til stede på adressen i Mårslet, der ligger syd for Aarhus. Alle afspærringer er ophævet igen.