Dommer har fængslet tre teenagere efter knivstikkeri

Tre drenge - en på 15 og to på 17 år - er i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg blevet varetægtsfængslet efter et knivstikkeri i København torsdag.

Torsdag aften klokken 20.35 blev ambulance og politi kaldt til en Lidl-forretning på Roskildevej i Valby. Her var en yngre mand fundet såret af knivstik.