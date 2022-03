Visitationszoner indføres efter drab og bandeuro i Aarhus

Hændelserne har tilknytning til det aarhusianske bandemiljø, lyder vurderingen fra Østjyllands Politi.

- Det er vores vurdering, at den uro, der har ulmet den seneste tid, har udviklet sig til en reel konflikt mellem grupperingerne, udtaler chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i pressemeddelelsen.

Den 21-årige blev dræbt af skud tirsdag, da han kom kørende i sin bil i Viby.

Politiet har senere vurderet, at manden var et tilfældigt offer, der var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, men bemærker, at det er sket i en urolig periode.