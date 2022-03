Beboerne i en ejendom på Ahlgade 6 i Holbæk blev sent torsdag aften vækket af et brag, da en form for sprængladning gik af i deres opgang.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Jørgensen tidligt fredag morgen.

- Vi har været derude hele natten og efterforsker massivt, siger han.