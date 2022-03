Fire mænd dømt for millionsvindel med tilskud til døvetolke

Den 33-årige Jannick Jakobsen fik tre et halvt års fængsel for at have bedraget for 18,4 millioner kroner, mens Simon Bak, der er 35 år, fik to års fængsel for bedrageri for 4,5 millioner kroner.

De ankede alle tre på stedet dommen til Østre Landsret.

Den sidste dømte, en mand på 33 år, fik halvandet års fængsel for at have bedraget for to millioner kroner. Han overvejer, om han vil anke.

I forbindelse med dommen har retten lagt vægt på beløbenes størrelse.

- Retten lagde endvidere vægt på bedrageriernes antal og systematiske karakter, og at bedragerierne var begået i adskillige selskaber og havde involveret udnyttelse af adskillige hørehæmmede og tegnsprogstolke, lyder det i pressemeddelelsen.