Vidner i spionagesag tør ikke rejse til Tyrkiet

Gülen mistænkes af præsident Recep Erdogans styre for at have iværksat et kupforsøg i 2016. Efter kupforsøget var der en anspændt stemning også blandt folk med tyrkiske rødder bosat uden for landets grænser.

På den 49-årige kvindes liste til de tyrkiske myndigheder står også en far og en søn. Deres og kvindens familie er filtret ind i hinanden, da de kommer fra samme landsby i Tyrkiet og har været venner i årtier.

- Jeg har ikke prøvet at rejse til Tyrkiet (siden kupforsøget og listen, red.). Jeg tør ikke, siger sønnen.

- Jeg er tilhænger af Gülens idéer. Det er åbenbart kriminelt i nogens øjne, men det er ikke noget, jeg putter med.

Både han og faren har senest været i Tyrkiet i foråret 2016, da farfaren døde.

- Vi har været naboer. Vi var venner. Jeg ved ikke, hvorfor jeg står på listen. Men jeg er tilhænger af Gülen, så jeg bliver betragtet som terrorist i Tyrkiet, siger faren, da han sidder i vidneskranken.

Han har fået oplyst af ambassaden i Danmark, at han har en retssag imod sig i Tyrkiet. Hvad den handler om, ved han ikke.

- Jeg tror, at det er på grund af listen, at jeg er eftersøgt. Men jeg kan ikke være sikker på, at der ikke er flere lister. Jeg tør ikke at rejse derned. Jeg bliver garanteret anholdt, siger han.

Det er uvist, hvornår der falder dom i sagen.