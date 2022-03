Spionagetiltalt sendte navne på naboer og lærere til Tyrkiet

Mere præcist er hun tiltalt for paragraf 108, der også kaldes den milde spionageparagraf.

I kvindens tilfælde handler det om, at hun ifølge anklagemyndigheden har gjort det muligt for en udenlandsk efterretningstjeneste at virke inden for den danske stats grænser ved at angive herboende personer.

I mailen skrev kvinden 15 navne, som ifølge hende kan knyttes til Gülen-bevægelsen (Fetö). Den bliver af de tyrkiske myndigheder betragtet som en terrororganisation.

Bevægelsens frontfigur er Fethullah Gülen - en imam bosat i USA.