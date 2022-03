Drab på 36-årig var muligt svensk bandeopgør på dansk jord

Det skete omkring klokken 20.20 ved Københavns Hovedbanegård. De kørte dog sammen derfra i den 36-åriges svensk indregistrerede bil, parkerede den på Vesterbro og gik sammen ad Kaalundsgade mod Vesterbrogade.

Her blev den 36-årige, der ifølge dansk politi har ”en vis bandetilknytning”, dræbt. Flere skud blev affyret fra en pistol, og den 36-årige blev ramt i baghovedet, i venstre hånd og venstre balle. Han døde af sine kvæstelser.

De to, der fremstilles i grundlovsforhør onsdag, var angiveligt ikke alene om skuddrabet på åben gade.

Mændene sigtes for i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse at have stået bag drabet med flere medgerningsmænd, der endnu ikke er blevet identificeret.