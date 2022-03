Efter flere år på flugt fra en straffesag om skattesvig og underslæb vil Mogens Amdi Petersen og fire andre fra ledelsen i Tvind have den internationale efterlysning stoppet.

De er udeblevet fra en straffesag, som har ligget stille i mange år.

I 2013 besluttede Vestre Landsret at varetægtsfængsle de fem in absentia, altså uden at de var til stede. Derefter kunne efterlysningen via Interpol komme i stand.