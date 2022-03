To svenskere er udleveret til Danmark sigtet for drab

To svenske mænd er blevet udleveret til Danmark og står onsdag skoleret for en dommer ved Københavns Byret sigtet for drab.

De mistænkes for at have skuddræbt en 36-årig mand på Vesterbro den 4. februar, oplyser Københavns Politi. Den dræbte var ligeledes svensk statsborger.

Også en tredje mand er blevet anholdt i sagen i Sverige. Han er dansker, men har ikke ladet sig udlevere til dansk politi frivilligt som de to andre. Københavns Politi har derfor begæret ham udleveret.