Udbyttesagen handler om svindel med udbytteskat.

Svindlen er sket ved, at selskaber har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de har villet have tilbagebetalt skat for.

Det var i 2015, at der blev slået alarm om det store svindelnummer, som samlet har snydt statskassen for 12,7 milliarder kroner.

I tilfældet med den 52-årige britiske statsborger har han tråde til et selskab ved navn Salgado Capital. Selskabet har været brugt til at hive store beløb ud af den danske statskasse.