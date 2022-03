Anklageskriftet indeholder også punkter om, at manden i 2014 skal have forsøgt at hverve andre til IS, og at han fra 2016 til 2017 rejste ind og opholdt sig i et konfliktområde i Syrien.

Den nu 31-årige mand kommer oprindeligt fra Aarhus-området. Han blev anholdt den 11. november 2019, efter at han var blevet sendt ud af Tyrkiet. Han har siddet fængslet siden.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra mandens forsvarer for at høre, om den 31-årige erkender eller nægter sig skyldig.