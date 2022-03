Messerschmidt-sag ventes afgjort til december

Årsagen er, at retspræsidenten ved Retten i Lyngby har erklæret sig inhabil.

Sagen drejer sig om uberettiget udbetaling af EU-midler til en konference, som skulle holdes i tilknytning til Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Morten Messerschmidt ansøgte om pengene på vegne af partialliancen Meld.

I den nu annullerede første sag fandt en enig domsmandsret i Lyngby 13. august, at der hverken formelt eller reelt blev afholdt en Meld-konference.

Derfor fik pengene karakter af en direkte eller indirekte finansiering af et nationalt parti, hvilket strider imod en forordning.

Sideløbende med, at sagen har kørt siden 2015, er Morten Messerschmidt skiftet fra at være medlem af EU-Parlamentet til at sidde i Folketinget. I januar blev han valgt som partiformand på et ekstraordinært landsmøde.