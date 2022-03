Politimand tiltalt for 74 krænkelser fik advarsel i 2017

En erfaren politimand, der er tiltalt for at have krænket 74 kvinder under deres køreprøver, fik i 2017 kritik for netop sin adfærd.

Det fremgår af dokumenter, som specialanklager Jette Malberg tirsdag læser op i Retten på Frederiksberg, hvor betjenten er på anklagebænken.

- Det blev kraftigt formanet over for (betjenten, red.), at sådan en adfærd var uacceptabel, læser hun fra et notat fra en tjenestelig samtale, som politimanden var indkaldt til hos Københavns Politi i foråret 2018.