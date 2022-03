Psykisk syg mand dræbte underbo med knive

Rasmus Kim Pedersen valgte, som en del af bevisførelsen, at fremvise materiale fra videoovervågning, der viser, hvordan det 32-årige offer blev stukket ned og efterfølgende faldt om med indkøbsvarerne omkring sig.

Videoen viser også, hvordan den 27-årige mand umiddelbart efter selv ringer til alarmcentralen, og hvordan han i to omgange gør et forsøg på at lægge offeret i aflåst sideleje.

Han bliver umiddelbart efter anholdt og ført væk.

I 2020 udgav Justitsministeriet en rapport, der havde analyseret drab i Danmark fra 2012 til 2017. Af rapporten fremgår det, at hvert fjerde drab i Danmark bliver begået af en psykisk syg person.

Ifølge Mia Kristina Hansen, formand for landsforeningen Sind, er det ikke overraskende.

- Nogle mennesker får ikke den hjælp, der er nødvendig. Og så ender de med at blive farlige for sig selv eller andre, siger hun.