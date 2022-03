Betjent nægter sexsnak til køreprøver: Min kone ville blive tosset

Han havde efter eget udsagn cirka syv køreprøver om dagen.

Og i de to tilfælde, hvor han er tiltalt for at have stået bag kvinder og presset sit erigerede lem mod dem, har han et gæt på, hvad det i stedet var.

Frem fra en taske hiver han en sølvfarvet lommelygte på 10-15 centimeter.

- Vi fik udleveret lygter, hvis man skulle lyse på dækmønster eller andet, siger han. Den havde han altid i lommen, lyder det.

Han er også tiltalt for at have misbrugt sin stilling som køreprøvesagkyndig.

Misbruget består i, at anklageren mener, at på grund af den særlige situation ved køreprøverne måtte kvinderne reagere anderledes over for politimanden, end de ville have gjort i andre situationer.

Eksempelvis hvis en sidemand i en bus gjorde det samme.

Den tiltalte har været ansat i politiet i over 30 år, men det er han ikke længere. Han siger, at det alene skyldes hans alder, og altså ikke har noget med anklagerne mod ham at gøre.

Der er afsat yderligere syv retsdage i sagen. Den sidste er 27 april.