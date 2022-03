Drabssigtet accepterer fortsat fængsling i sag om drabet på Mia Skadhauge Stevn

En 36-årig mand, som er sigtet for at have dræbt den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn, går frivilligt med til at forlænge sin varetægtsfængsling, oplyser efterforskningsleder Frank Olsen til B.T.

Manden er foreløbig fængslet frem til torsdag, hvor der skal fastsættes en ny frist. Det sker normalt i et retsmøde, men i og med den sigtede ikke vil protestere, kommer det til at ske administrativt.