55-årige Bettina Jensen var tiltalt for at have modtaget knap 800.000 kroner i bestikkelse, mens hun sad som afdelingschef i Rigspolitiet og blandt andet stod for konsulentkontrakter.

Pengene har hun modtaget fra konsulenten Mariann Færø, som i samme periode fik godt ti millioner kroner for sit arbejde for Rigspolitiet.

Udbetalingen af de mange penge stammer for arbejde, som Bettina Jensen har udført for konsulenten, har kvinderne hele tiden hævdet. Og retten har ikke fundet bevis for det modsatte.