Kommune frifundet for ansvar i gammel incestsag

I 1986 blev kvindens nu afdøde far dømt for at have voldtaget sine døtre. Voldtægterne skete, efter at Vejle Kommune valgte at hjemgive døtrene, som var anbragt uden for hjemmet.

Det var et svigt fra kommunens side, mener kvinden, som derfor havde forlangt både godtgørelse for tort og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Byretten tilkendte allerede i 2019 kvinden en godtgørelse på 300.000 kroner plus renter for den krænkelse, hun var blevet udsat for. Kvinden fik derfor udbetalt knap en halv million kroner.