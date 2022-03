Busser med ukrainske flygtninge ankommer til Danmark: »De er kede af det, de græder. Det er hårdt for alle involverede«

Den lille by Bov mellem Kruså og Padborg er pludselig blevet et knudepunkt for ukrainske krigsflygtninge, som i stigende grad ankommer i busser eller privatbiler på flugt fra russiske fly og granater.

Noget af det første, der møder ukrainerne i det danske grænseland, er byens gamle rådhus, som på rekordtid er blevet omdannet til et modtagecenter med lægelokale, Røde Kors-personale og mulighed for at hvile ud og få mad og drikke.