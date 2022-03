14 danske politifolk rejste til Ghana i sag om pirat

Udgifterne hos politi og anklagemyndighed er på cirka 4,2 millioner kroner i tiden fra ildkampen og frem til 26. januar, fremgår det af svaret.

Det kostede også, at Forsvarets Veterancenter sendte to psykologer til fregatten efter den blodige kamp.

At Danmark besluttede at sende ”Esbern Snare” til havet ud for Vestafrika for at bekæmpe pirater har givet meromkostninger på cirka 72 millioner kroner, fremgår det.

Det skete, uden at Danmark på forhånd havde indgået aftaler med lande i regionen om eventuel strafforfølgning.