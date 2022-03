Tidligere borgmesters skæbne lægges i anklageres hænder

Politiet oplyste i april i fjor, at man 12. marts havde modtaget en anmeldelse fra Fredericia Kommune, og at man på den baggrund indledte en egentlig straffesagsefterforskning.

Efterforskningen har i forbindelse med den del af sagen, som handler om købet af en byggegrund på Argentinervej, drejet sig om straffelovens bestemmelse om stillingsmisbrug.

Avisen Ekstra Bladet havde forinden bragt historier om, hvordan Jacob Bjerregaard skulle have vundet retten til at købe grunden uden at have afgivet et skriftligt bud, selv om andre interesserede købere havde henvendt sig til kommunen.