Anklagere går efter at få flere udvisningssager for retten

Ud over vurderingen af ankesager skal de særligt udpegede udvisningsspecialister i anklagemyndigheden også ind over afgørelsen i udlændingesager, hvor anklagemyndigheden i den enkelte politikreds overvejer ikke at forlange udvisning.

- Regeringens holdning er klar: Kriminelle udlændinge har ikke noget at gøre her i landet. Og hvis der er grundlag for at udvise, skal den mulighed prøves ved domstolene hver eneste gang. Og hvis der er mulighed for at anke byrettens afgørelse om ikke at udvise, så skal det ske, siger Nick Hækkerup.

Han afviser, at der er risiko for, at det tunge fokus på at sikre udvisning kan skabe tilfælde af uretfærdige sager ved domstolene:

- Det er under alle omstændighederne domstolene, der skal træffe afgørelse om betingelserne er opfyldt, siger han.

- Det her er bare, at anklagemyndighederne skal være helt opmærksomme på det, og at spørgsmålet om udvisning bliver prøvet.