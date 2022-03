Teenagere fængslet for dødeligt overfald i Frederikssund

Klokken 06.20 blev den 52-årige erklæret død.

Der er ifølge anklagemyndigheden ikke noget, der tyder på, at de 17-årige og den 52-årige kendte hinanden forud for overfaldet.

Senioranklageren gik efter at få de to teenagedrenge varetægtsfængslet for drab, men dommeren valgte i stedet at fængsle dem på mistanke om vold med døden til følge.

Det vil sige, at dommeren på dette tidspunkt i sagen mener, at der ikke er beviser for, at teenagerne havde til hensigt at slå den 52-årige ihjel. Anklagemyndigheden fastholder dog sigtelsen for drab.

De 17-årige har erkendt en mindre voldsudøvelse, og de har i retten sagt, at det skete i selvforsvar. Begge nægter den alvorlige sigtelse om drab.

Da retsmødet lørdag er foregået for lukkede døre, er det uvist, hvad der er fremlagt af beviser mod drengene, og hvad de sigtede selv måtte have forklaret om hændelsen.