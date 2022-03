Taxichauffør fængslet for overgreb på kunde

Chaufføren havde kørt kunden til Allerød.

Kvinden anmeldte overgrebet, der ifølge sigtelsen skete på en parkeringsplads ved Banevang tæt på Allerød Station, klokken 02.23 natten til fredag.

På baggrund af politiets efterforskning blev den 50-årige fredag anholdt. Blandt andet sikrede politiet sig mulige spor på parkeringspladsen.

Lørdagens grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre. Her nægtede den 50-årige sig skyldig, oplyser senioranklager Martin Stassen.

Dommeren fandt dog, at der er begrundet mistanke om, at han er skyldig, og at han på fri fod vil lægge hindringer i vejen for efterforskningen.