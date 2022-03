Taxachauffør mistænkes for overgreb på kunde

En kvindelig kunde i en taxa har anmeldt til politiet, at hun blev udsat for et overgreb natten til fredag i Allerød. Muligvis blev forbrydelsen begået af den chauffør, der netop havde sat hende af.

Kvinden, der er i 20’erne, har oplyst, at hun blev udsat for forbrydelsen på en parkeringsplads nær Allerød Station. Politiet fik alarmen klokken 02.23, oplyser Nordsjællands Politi.