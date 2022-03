Retspræsident har erklæret sig inhabil i Messerschmidt-sag

Morten Messerschmidt blev i august idømt en betinget fængselsstraf på seks måneder i den såkaldte Meld- og Feld-sag, fordi han havde begået svig med EU-midler og gjort sig skyldig i dokumentfalsk.

Den dom blev i december ophævet i Østre Landsret, fordi man vurderede, at retsformand Søren Holm Seerup var inhabil på grund af en række tilkendegivelser på Facebook.

Derfor skal sagen gå om ved byretten.

De præcise datoer for sagen er ved at blive sat i kalenderen. Det ventes at blive i slutningen af året - formentlig med første retsdag i november.

- Der har været et forberedende retsmøde i sagen. Forhåbentlig falder den endelige berammelse på plads i næste uge. Lige nu ser man på 12 retsdage og tre reservedage. Det er et større puslespil, der skal gå op, siger retspræsident Elisabet Michelsen.