Uvished om lov har bremset dom i stor sag om coronasvindel

Derfor anmodede han fredag i Københavns Byret om, at udmålingen af straf udsættes, indtil loven er på plads, og det står klart, om coronasvindel skal kunne give dobbelt eller firedobbelt straf.

Advokat Janus Malcolm Pedersen, der repræsenterer den tiltalte i sagen, bakkede op om at udskyde dommen. Og sådan blev det.

Den 34-årige mand er tiltalt for at have søgt om lønkompensation til en gruppe fiktive, hjemsendte medarbejdere. Det løb op i 816.000 kroner.

Derudover er han tiltalt for uberettiget at søge om kompensation for faste omkostninger til transportfirmet for 69.000 kroner.