Europæisk domstol har afvist TV 2's sag om skjulte optagelser

På optagelserne ses, hvordan den ældre kvinde ikke får hjælp, selv om hun udtrykker smerte, mens hun hænger i en lift. Personalet undlader desuden at skifte en ble på den ældre kvinde, selv om de ved, det er påkrævet.

Politiet vil have fingrene i de uredigerede optagelser i forbindelse med efterforskning af, hvorvidt ansatte på plejehjemmene kan straffes for deres opførsel, og om medarbejdere fra TV 2 har overtrådt loven.

TV 2 har fra begyndelsen modsat sig, at politiet skulle have lov til at beslaglægge optagelserne og gennemse dem.

I den forbindelse har TV 2 henvist til, at det vil være et indgreb i mediernes generelle arbejdsvilkår, og at indgrebet ikke står mål med de lovovertrædelser, der måtte være tale om.